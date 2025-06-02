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- Війна
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Низку областей охопила повітряна тривога: де є небезпека
Слід перебувати в укриттях через загрозу балістики.
Зранку 2 червня низку областей охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного та південного сходу!”, — зазначили у ПС ЗСУ.
Станом на 10:00 “почервоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Полтавська
Кіровоградська
Черкаська
Доповнюється…