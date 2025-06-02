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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: де є небезпека

Слід перебувати в укриттях через загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога 2 червня

Повітряна тривога 2 червня

Зранку 2 червня низку областей охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування ворогом балістичного озброєння з північного та південного сходу!”, — зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 10:00 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Полтавська

  • Кіровоградська

  • Черкаська

Доповнюється…

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