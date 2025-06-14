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Война на Ближнем Востоке может привести к ядерной катастрофе - эксперт
Война на Ближнем Востоке может быстро выйти за пределы двустороннего конфликта.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке нельзя ожидать, что союзники Ирана останутся пассивными. Различные террористические группировки, имеющие тесные связи с Ираном и сотрудничающие с Россией, начнут активные ответные действия.
Об этом заявил дипломат Владимир Огрызко в интервью для Oboz.ua.
В качестве примера Огрызко привел йеменских хуситов, которые не будут стоять в стороне, а также другие пророссийские террористические организации, которые могут инициировать удары внутри Израиля. Эксперт подчеркнул, что это лишь вопрос времени — взрывы на территории Израиля являются вполне реальным сценарием.
Он также отметил, что нынешний кризис может быстро выйти за пределы двустороннего противостояния и охватить весь регион, став распространенным конфликтом, который затронет и более широкие территории. Особой угрозой является то, что Иран уже объявил о начале «кровавой мести». Без поддержки США и европейских союзников Израилю будет крайне сложно противостоять.
Дипломат акцентировал, что конфликт имеет не только политическое, но и религиозное измерение. Когда война приобретает характер религиозного фанатизма, потери перестают иметь значение, а конфликт превращается в «священную войну», в которой Израиль становится символом зла.
Огрызко также предупредил, что может наступить момент, когда обе стороны начнут применять средства, которые до этого времени держались в секрете — в том числе ядерное оружие, как чистое, так и «грязное». По его словам, начало ядерной войны приведет к разрушительным последствиям для всего мира, поскольку будут подорваны основы современного миропорядка, основанного на сдерживании.
В этом случае, по мнению дипломата, Россия может использовать это как повод для применения ядерного оружия и против Украины, что приведет человечество в очень опасную и темную эпоху.
Однако Огрызко допускает, что в случае массированного удара по Ирану с большими потерями, ситуация может ограничиться созывом заседания Совета Безопасности ООН, хотя это не гарантирует прекращения эскалации.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 13 июня Израиль провел скоординированный авианалетна ядерные и военные объекты Ирана, в том числе ракеты, ученых и военных лидеров. Операция стала результатом восьмимесячной подготовкии имеет целью уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана, как заявил премьер Нетаньяху.
Вечером того же дня Иран ответил ракетным ударом по Израилю, обстреляв Тель-Авив, Иерусалим и другие города. В результате атаки погибли два человека, более 20 получили ранения.