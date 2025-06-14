Война на Ближнем Востоке может привести к ядерной катастрофе - эксперт

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко / © Офіційний сайт Президента України

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На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке нельзя ожидать, что союзники Ирана останутся пассивными. Различные террористические группировки, имеющие тесные связи с Ираном и сотрудничающие с Россией, начнут активные ответные действия.

Об этом заявил дипломат Владимир Огрызко в интервью для Oboz.ua.

В качестве примера Огрызко привел йеменских хуситов, которые не будут стоять в стороне, а также другие пророссийские террористические организации, которые могут инициировать удары внутри Израиля. Эксперт подчеркнул, что это лишь вопрос времени — взрывы на территории Израиля являются вполне реальным сценарием.

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Он также отметил, что нынешний кризис может быстро выйти за пределы двустороннего противостояния и охватить весь регион, став распространенным конфликтом, который затронет и более широкие территории. Особой угрозой является то, что Иран уже объявил о начале «кровавой мести». Без поддержки США и европейских союзников Израилю будет крайне сложно противостоять.

Дипломат акцентировал, что конфликт имеет не только политическое, но и религиозное измерение. Когда война приобретает характер религиозного фанатизма, потери перестают иметь значение, а конфликт превращается в «священную войну», в которой Израиль становится символом зла.

Огрызко также предупредил, что может наступить момент, когда обе стороны начнут применять средства, которые до этого времени держались в секрете — в том числе ядерное оружие, как чистое, так и «грязное». По его словам, начало ядерной войны приведет к разрушительным последствиям для всего мира, поскольку будут подорваны основы современного миропорядка, основанного на сдерживании.

В этом случае, по мнению дипломата, Россия может использовать это как повод для применения ядерного оружия и против Украины, что приведет человечество в очень опасную и темную эпоху.

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Однако Огрызко допускает, что в случае массированного удара по Ирану с большими потерями, ситуация может ограничиться созывом заседания Совета Безопасности ООН, хотя это не гарантирует прекращения эскалации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 13 июня Израиль провел скоординированный авианалетна ядерные и военные объекты Ирана, в том числе ракеты, ученых и военных лидеров. Операция стала результатом восьмимесячной подготовкии имеет целью уничтожение ядерного и ракетного потенциала Ирана, как заявил премьер Нетаньяху.

Вечером того же дня Иран ответил ракетным ударом по Израилю, обстреляв Тель-Авив, Иерусалим и другие города. В результате атаки погибли два человека, более 20 получили ранения.