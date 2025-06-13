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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Украина прокомментировала операцию Израиля против Ирана

Киев отмечает, что Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Израиль.

Израиль. / © Associated Press

Украина следует за развитием событий на Ближнем Востоке на фоне атаки Израиля на Иран. Киев призывает во избежание дестабилизации и предотвращения гражданских жертв.

Об этом идет речь в заявлении украинского МИД.

"Понимая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркивают, что иранский режим поддерживает Российскую Федерацию в войне против Украины и предоставляет Москве вооружение. В частности, именно Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами.

Украина призывает международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов - России, Ирана и Северной Кореи.

Напомним, В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что операция продлится много дней, "чтобы устранить эту угрозу". Он сказал, что Иран имеет программу разработки ядерного оружия, и утверждал, что он "может выработать ядерное оружие", если его не остановить.

Израиль атаковал Иран, нанеся превентивный удар по объектам Ирана в рамках операции «Восходящий лев». ЦАХАЛ задействовал более 200 самолетов, ликвидировав нескольких ключевых иранских чиновников.

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