Нетаньяху об ударах по Ирану: "Операция продлится столько, сколько потребуется"

Беньямин Нетаньяху / © Associated Press

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил, что удары Израиля поразили ядерные цели в Иране и заявил, что операция продлится много дней.

Об этом пишет CNN .

"Несколько минут назад Израиль начал операцию "Восходящий лев", целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы самому существованию Израиля", - сказал Нетаньяху в телевизионном обращении.

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"Эта операция продлится столько дней, сколько нужно, чтобы устранить эту угрозу. В течение десятилетия тираны Тегерана нагло и открыто призывали к уничтожению Израиля", - добавил чиновник.

Он сказал, что Иран имеет программу разработки ядерного оружия, и утверждал, что он "может выработать ядерное оружие", если его не остановить.

"Это явная и непосредственная угроза самому существованию Израиля. Мы нанесли удар по главе программы разработки ядерного оружия Ирана. Мы нанесли удар по главному иранскому заводу по обогащению урана в Натанге. Мы нанесли удар по иранским ученым-ядерщикам, которые работали над иранской. баллистических ракет. Защищая себя, мы также защищаем других. Мы также защищаем наших арабских соседей.

Правительство Ирана пока не прокомментировало удары.

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Напомним, США ранее начали частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и разрешают добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке.