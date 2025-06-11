После депортации Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении

Грета Тунберг

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Шведская активистка Грета Тунберг заявила, что ее и другие про-палестинские активисты были незаконно задержаны в международных водах во время миссии по доставке гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Об этом она сообщила по прибытии в Париж в аэропорт имени Шарля де Голля, куда ее депортировали из Израиля во вторник, 10 июня информирует Reuters.

«В своих показаниях я очень четко заявила, что нас похитили в международных водах и против нашей воли доставили в Израиль», — заявила Тунберг.

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По ее словам, она отказалась подписывать документы, в которых отмечалось, что она незаконно пересекла границу Израиля.

Активистка подчеркнула, что никакого закона нарушено не было, а ее целью было привлечение внимания к гуманитарной ситуации в Газе. Она призвала освободить остающихся на территории Израиля активистов.

Отдельно Тунберг прокомментировала заявление бывшего президента США Дональда Трампа, ранее назвавшего его «взбешенным человеком».

«Думаю, миру нужно гораздо больше взбешенных молодых женщин, особенно учитывая нынешние события», — заявила она.

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Тунберг также отрицала обвинение в том, что эта миссия была пиар-акцией, отметив, что предыдущая гуманитарная попытка была сорвана из-за обстрела судна.

В конце она добавила, что сейчас нуждается в отдыхе и не исключает возвращение в Швецию.

Ранее сообщалось, что Израильский флот остановил и взял на буксир судно Madlee, на борту которого находилась шведская климатическая активистка Грета Тунберг и направлялась в сектор Газа.

Мы ранее информировали, что Израиль депортировал Грету Тунберг.

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