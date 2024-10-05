Грету Тунберг задержала полиция в Брюсселе: что произошло

В субботу, 5 октября, 21-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг задержала полиция в Брюсселе, когда она вместе с группой других протестующих заблокировала движение транспорта в центре бельгийской столицы.

Об этом сообщает издание De Mogen.

В этот день экологические активисты проводили марш от площади Люксембург перед Европейским парламентом до станции метро "Мероде" в Эттербеке с призывом к европейским институтам прекратить субсидирование ископаемого топлива.

Сама шведская климатическая активистка не присутствовала на марше, но появилась вместе с несколькими другими активистами на площади Рогир, где перекрыла движение транспорта.

“Мы сегодня здесь вместе с людьми со всей Европы, чтобы потребовать прекращения субсидий на ископаемое топливо. Это европейская кампания, и Брюссель, конечно, является важным местом для принятия мер”, — цитирует издание высказывания Грети Тунберг.

Полиция попросила демонстрантов разойтись. Тогда несколько активистов ушли, а остальные остались на месте. Впоследствии их арестовали. Тунберг также была арестована.

Ранее экоактивисты обратились с открытым письмом к руководителям евроинституций, в частности президентке Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен и президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю с призывом к 2025 году составить четкий план постепенного отказа от субсидий на ископаемое топливо в Европе.

В 2023 г. страны-члены Европейского Союза выделили 171 миллиард евро в поддержку ископаемого топлива.

Напомним, ранее Грета Тунберг организовала забастовку в знак солидарности с Палестиной.

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