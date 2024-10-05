Ґрету Тунберг затримала поліція у Брюсселі: що сталося

У суботу, 5 жовтня, 21-річну шведську активістку Ґрету Тунберг затримала поліція у Брюсселі, коли вона разом із групою інших протестувальників заблокувала рух транспорту у центрі бельгійської столиці.

Про це повідомляє видання De Mogen.

Цього дня екологічні активісти проводили марш від площі Люксембург, що перед Європейським парламентом, до станції метро “Мероде” в Еттербеку, із закликом до європейських інституцій припинити субсидіювання викопного палива.

Сама шведська кліматична активістка не була присутня на марші, але з’явилася разом з кількома іншими активістами на площі Рогір, де перекрила рух транспорту.

“Ми сьогодні тут разом з людьми з усієї Європи, щоб вимагати припинення субсидій на викопне паливо. Це європейська кампанія, і Брюссель, звичайно, є важливим місцем для вжиття заходів”, - цитує видання висловлювання Ґрети Тунберг.

Поліція попросила демонстрантів розійтися. Тоді кілька активістів пішли, а решта залишилися на місці. Згодом їх заарештували. Тунберг також була заарештована.

Раніше екоактивісти звернулися з відкритим листом до керівників євроінституцій, зокрема, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської Ради Шарля Мішеля із закликом до 2025 року скласти чіткий план поступової відмови від субсидій на викопне паливо в Європі.

2023 року країни-члени Європейського Союзу виділили 171 мільярд євро на підтримку викопного палива.

Нагадаємо, раніше Ґрета Тунберг організувала страйк на знак солідарності з Палестиною.

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