У Держдумі вирішили карати тих, хто популяризує квадробінг.

У Росії вирішили заборонити квадробінг. У Держдумі заявили, що вже працюють над цим.

Про це пише російський Телеграм-канал з посиланням на депутатку

“Розробляю законопроєкт про заборону пропаганди деструктивної ідеології, зокрема й квадроберства. Карати треба тих, хто робить цей рух популярним, привабливим”, — сказала Яна Лантратова.

Російська депутатка вважає, що діти, які захоплюються квадробикою, стають жертвами пропаганди. За її словами, це явище “не таке безневинне, як здається на перший погляд”.

Нагадаємо, квадробери заполонили Україну: хто ці люди в масках тварин і з хвостами

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