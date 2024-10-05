В Госдуме решили наказывать тех, кто популяризирует квадробинг.

В России решили запретить квадробинг. В Госдуме заявили, что уже работают над этим.

Об этом пишет российский Телеграмм-канал со ссылкой на депутата.

“Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать нужно тех, кто делает это движение популярным, привлекательным”, — сказала Яна Лантратова.

Российская депутат считает, что дети, которые увлекаются квадробикой, становятся жертвами пропаганды. По ее словам, это явление "не так невинно, как кажется на первый взгляд".

Напомним, квадроберы заполонили Украину: кто эти люди в масках животных и с хвостами

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