Ґрету Тунберг двічі за день затримала поліція Гааги: що відомо

Екоактивісти влаштували несанкціоновані акції протесту та намагалися перекрити важливі дороги у місті.

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг поповнила свій список приводів у поліцію. У суботу, 6 квітня, її двічі затримала поліція Нідерландів через участь у несанкціонованих акціях протесту у Гаазі.

Про це пише NOS.

Відомо, що напередодні, 5 квітня, Тунберг оголосила про свою участь у демонстрації на автомагістралі А12 в Гаазі у соціальних мережах.

Кілька сотень активістів з організації Extinction Rebellion намагалися перекрити важливу автомагістраль, яка сполучає Гаагу з Амстердамом, Роттердамом та Утрехтом., проте поліція не дозволила їм це зробити.

Тоді частина демонстрантів заблокувала рух на Zuid Hollandlaan та перехрестя доріг Koningskade і Korte Voorhout. Інші продовжили акцію протесту у парку Малівельд в Гаазі – одному з найпопулярніших місць для мітингів.

Серед демонстрантів, яких затримали на Zuid Hollandlaan була й Ґрета Тунберг. Це сталося близько 14:30 за місцевим часом. Але трохи більше ніж за годину вона дивним чином з'явилась на Koningskade та приєдналася до протестувальників, які сиділи на пішохідному переході. Проте близько 16:00 її знову затримали поліціянти.

Нагадаємо, у березні Ґрета Тунберг брала участь у блокуванні входу до шведського парламенту. Поліції довелося силоміць відтіснити її разом з іншими протестувальниками.

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