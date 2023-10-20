Ґрета Тунберг організувала страйк на знак солідарності з Палестиною

Відома шведська екоактивістка Ґрета Тунберг 20 жовтня оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та Сектором Гази і закликала до припинення вогню.

Про це вона написала в Instagram.

“Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб”, — заявила дівчина.

Фото: Instagram

Позиція Ґрети Тунберг щодо України

Варто зазначити, що Ґрета Тунберг підтримала Україну у війні проти Росії. Зокрема, вона засудила підрив російськими військами греблі Каховської ГЕС і розкритикувала реакцію світу на екологічну катастрофу.

29 червня 2023 року екоактивістка Ґрета Тунберг приїхала до Києва у складі Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни в Україні. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та обговорила наслідки терористичного акту ЗС РФ на Каховській ГЕС.

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