Дмитро Нагієв завуальовано заговорив про підтримку України і засудив вчинки росіян

Російський актор та ведучий Дмитро Нагієв ще жодного разу не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

Тим не менш шоумен усілякими способами у своїх постах в соцмережах натякає, що підтримує нашу країну, за що у коментарях під цими постами українці йому дякують, а росіяни розносять, б'ючись в істериці.

Так само і в нещодавньому інтерв'ю для нейромережі Нагієв дав зрозуміти, що не пітримує криваву політику Кремля і називає її "дивною". З початком вторгнення Нагієв припинив зніматися у шоу, практично зник з соцмереж, а останні пости у них доволі філософські і сумні. Артист зазначив, що зараз сприймає соцмережі як вчителя:

"У них вчився не думати, намагатись розмазати своє марнославство. Стільки цікавих, важких, повчальних і бридких подій відбувається, що на сьогодні я трошки призупинив своє спілкування в соцмережах. Як загалом і в медійному просторі. У мене зараз деяке осмислення…" – сказав Нагієв.

Дмитро Нагієв / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Він також додав, що йому "захотілося поговорити, бо дуже він довго мовчав".

На запитання нейромережі, якби у нього була можливість записати послання майбутнім поколінням, що б він їм сказав, Нагієв відповів:

"Якби у мене була можливість сказати щось майбутньому поколінню, я був би щасливий. Значить, майбутні покоління будуть, значить на нас все не закінчиться. Я б сказав: "Друзі, ми обрали якийсь дивний шлях. Спробуйте обрати інший. Шлях любові, шлях доброти, шлях щастя", - сказав Нагієв.

Дмитро Нагієв / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Дмитро Нагієв публічно не висловлював свою позицію щодо російського вторгнення. Однак через свої пости в Instagram артист намагається натякнути на своє справжнє ставлення до війни. Нещодавно він з'явився в синьо-жовтій куртці, що викликало хвилю обурення серед росіян. Також, в січні цього року актор відмовився вести російську музичну премію "Муз-ТВ". Він заявив тоді, що "настане час і вони нагородять дійсно вартих".

Наприкінці липня цього року після масованого ракетного обстрілу росіянами по Одесі, Нагієв розмістив в Instagram чорно-біле відео, яке підписав: "Я не знаю, що вам сказати". У росіян цей допис шоумена викликав істерику.

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