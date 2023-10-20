Шоумен продовжує натякати, що думає стосовно вторгнення росіян до нашої країни.
Російський актор та ведучий Дмитро Нагієв ще жодного разу не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.
Тим не менш шоумен усілякими способами у своїх постах в соцмережах натякає, що підтримує нашу країну, за що у коментарях під цими постами українці йому дякують, а росіяни розносять, б'ючись в істериці.
Так само і в нещодавньому інтерв'ю для нейромережі Нагієв дав зрозуміти, що не пітримує криваву політику Кремля і називає її "дивною". З початком вторгнення Нагієв припинив зніматися у шоу, практично зник з соцмереж, а останні пости у них доволі філософські і сумні. Артист зазначив, що зараз сприймає соцмережі як вчителя:
"У них вчився не думати, намагатись розмазати своє марнославство. Стільки цікавих, важких, повчальних і бридких подій відбувається, що на сьогодні я трошки призупинив своє спілкування в соцмережах. Як загалом і в медійному просторі. У мене зараз деяке осмислення…" – сказав Нагієв.
Він також додав, що йому "захотілося поговорити, бо дуже він довго мовчав".
На запитання нейромережі, якби у нього була можливість записати послання майбутнім поколінням, що б він їм сказав, Нагієв відповів:
"Якби у мене була можливість сказати щось майбутньому поколінню, я був би щасливий. Значить, майбутні покоління будуть, значить на нас все не закінчиться. Я б сказав: "Друзі, ми обрали якийсь дивний шлях. Спробуйте обрати інший. Шлях любові, шлях доброти, шлях щастя", - сказав Нагієв.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Дмитро Нагієв публічно не висловлював свою позицію щодо російського вторгнення. Однак через свої пости в Instagram артист намагається натякнути на своє справжнє ставлення до війни. Нещодавно він з'явився в синьо-жовтій куртці, що викликало хвилю обурення серед росіян. Також, в січні цього року актор відмовився вести російську музичну премію "Муз-ТВ". Він заявив тоді, що "настане час і вони нагородять дійсно вартих".
Наприкінці липня цього року після масованого ракетного обстрілу росіянами по Одесі, Нагієв розмістив в Instagram чорно-біле відео, яке підписав: "Я не знаю, що вам сказати". У росіян цей допис шоумена викликав істерику.
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