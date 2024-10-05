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В Житомире обнаружили массовый мор рыбы: погибли тысячи единиц (фото)

В Житомире обнаружили массовый мор рыбы: погибли тысячи единиц (фото)

Массовый мор рыбы в Житомире/Фото: Житомирская областная прокуратура

Погибло много рыбы разных видов.

В Житомире зафиксировали массовый мор рыбы вдоль берега реки Тетерев в районе Корбутовки.

По этому факту возбуждено уголовное производство, сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

Известно, что погибло много рыбы разных видов, среди которых лещ, окунь, карась, судак, плотва и другие. Всего почти 4,4 тысяч единиц.

По результатам проверки, содержание растворимого кислорода в воде почти втрое меньше нормативного уровня.

Массовый мор рыбы в Житомире/Фото: Житомирская областная прокуратура / ©
Массовый мор рыбы в Житомире/Фото: Житомирская областная прокуратура

Рыбному хозяйству причинен ущерб более чем на 4 млн грн.

Житомирская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту нарушения правил охраны вод, что повлекло загрязнение поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины). Материалы уголовного производства были переданы в Житомирское райуправление полиции для досудебного расследования.

Массовый мор рыбы в Житомире/Фото: Житомирская областная прокуратура / ©
Массовый мор рыбы в Житомире/Фото: Житомирская областная прокуратура

Напомним, мэр Житомира Сергей Сухомлин досрочно сложил полномочия: что известно.

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