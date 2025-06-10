Израиль депортировал Грету Тунберг (фото)

Грета Тунбер / © Associated Press

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Все активисты, направлявшиеся на судне с гуманитарной помощью в Сектор Газа, включая Грету Тунберг, были доставлены в аэропорт Израиля для дальнейшей депортации.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Израиля в соцсети Х.

«Пассажиры яхты „Selfie Yacht“ прибыли в аэропорт Бен-Гурион, откуда отправятся из Израиля в свои страны. Некоторые из пассажиров ожидается на вылет в течение ближайших часов. Те, кто откажется подписать документы о депортации и покинуть Израиль добровольно, предстанут перед судебными органами в соответствии с израильским законодательством для принятия решения о принудительной депортации», — говорится в сообщении.

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В МИД добавили, что в аэропорту с ними встретились консулы их стран.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля пригрозил «применить все необходимые средства», чтобы помешать гуманитарному судну с Гретой Тунберг добраться до Сектора Газы.

Позже стало известно, что израильский флот остановил и взял на буксир судноMadlee, которое направлялось в Сектор Газа. На борту находилась шведская климатическая активистка Грета Тунберг.

В конце мая шведская экоактивистка Грета Тунберг вместе с группой из 11 международных участников, среди которых были бразильский активист Тьяго Авила и депутат Европарламента из Франции Рима Хассан, отправилась на паруснике Madleen в направлении Сектора Газа. Их цель — не только доставить символическую гуманитарную помощь, но и попытаться прорвать израильскую блокаду и привлечь внимание мирового сообщества к гуманитарной ситуации в регионе.

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