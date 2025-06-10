Ізраїль депортував Грету Тунберґ (фото)

Грета Тунбер / © Associated Press

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Усіх активістів, що прямували судном із гуманітарною допомогою до Сектору Гази, включно з Гретою Тунберґ, було доставлено до аеропорту Ізраїлю для подальшої депортації.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю у соцмережі Х.

«Пасажири яхти „Selfie Yacht“ прибули до аеропорту Бен-Гуріон, звідки вирушать з Ізраїлю до своїх країн. Дехто з пасажирів очікується на виліт протягом найближчих годин. Ті, хто відмовиться підписати документи про депортацію та залишити Ізраїль добровільно, постануть перед судовими органами відповідно до ізраїльського законодавства для ухвалення рішення про примусову депортацію», — йдеться у повідомленні.

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У МЗС додали, що в аеропорту з ними зустрілися консули їхніх країн.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Ізраїлю пригрозив «застосувати всі необхідні засоби», щоб перешкодити гуманітарному судну з Гретою Тунберг дістатися до Сектору Гази.

Пізніше стало відомо, що ізраїльський флот зупинив і взяв на буксир судно Madlee, яке прямувало до Сектора Гази. На борту перебувала шведська кліматична активістка Ґрета Тунберґ.

Наприкінці травня шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ разом із групою з 11 міжнародних учасників, серед яких були бразильський активіст Тьяго Авіла та депутатка Європарламенту з Франції Ріма Хассан, вирушила на вітрильнику Madleen у напрямку Сектора Гази. Їхня мета — не лише доставити символічну гуманітарну допомогу, а й спробувати прорвати ізраїльську блокаду та привернути увагу світової спільноти до гуманітарної ситуації в регіоні.

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