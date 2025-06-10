Сколько украинцев готовы уступить территории ради мира: опрос

Украинцы / © Associated Press

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Абсолютное большинство украинцев выступают категорически против каких-либо территориальных уступок для скорейшего достижения мира и сохранения независимости государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По результатам опроса, 52% украинцев категорически против какых-либо территориальных уступок (в феврале 2025 года таких было 50%). В то же время 38% опрошенных граждан готовы принять определенные территориальные потери (в феврале — 39%).

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Если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то большинство (68%) украинцев будут против. Готовых принять это — 24%.

Также абсолютное большинство опрошенных — 78% — отвергают передачу под контроль России контролируемых Украиной территорий. Готовых это принять есть только 15%.

Единственный вариант, где по крайней мере есть пространство для дискуссий — де-факто признание контроля России без признания де-юре. Принять это готовы 43% украинцев, а категорически против — 48%.

«Таким образом, с точки зрения общественного мнения любой вариант, который будет включать официальное признание украинских территорий частью России или тем более передачу под контроль России неоккупированных территорий — будет отвергнут. Однако украинцы сохраняют здоровую гибкость и даже в контексте контроля территорий готовы к обсуждению компромиссного варианта признания де-факто контроля России без его признания де-юре», — говорится в сообщении КМИС.

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Опрос КМИС был проведен в течение 15 мая-3 июня 2025 года: методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины было опрошено 2004 граждан в возрасте от 18 лет и старше.

К слову, по результатам другого опроса КМИС, на сегодня 60% украинцев заявляют о готовности терпеть войну «столько, сколько будет необходимо». Еще 6% готовы выдерживать бремя войны в течение года. О нескольких месяцах или полгода высказались 20% опрошенных. Остальные 14% респондентов не смогли определиться со своим ответом.