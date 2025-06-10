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Израиль отрицал передачу Украине ЗРК Patriot—СМИ
В МИДе Израиля заявили, что слова посла Михаэля Бродского «не соответствуют действительности».
Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло слова израильского посла в Украине Михаэля Бродского о предоставлении Иерусалимом военной помощи Киеву в виде систем противовоздушной обороны Patriot .
Об этом пишет израильское издание Ynet.
«МИД официально дезавирует заявления посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, сделанные в интервью блогеру, в котором он заявил, что Иерусалим передал Украине системы Patriot», — говорится в сообщении.
Издание цитирует ответ МИД, что эти заявления не соответствуют действительности.
Также журналистам стало известно, что после заявлений Бродского Кремль требует от Израиля разъяснений.
Напомним, накануне посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Маричке Довбенко сказал, что когда говорят об отсутствии военной помощи Украине со стороны Израиля, это неправда, ведь Иерусалим отдал Киеву «Петриоты», находившиеся на вооружении ЦАХАЛА в начале 90-х годов.