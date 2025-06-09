ЗРК «Патриот / © Clash Report в сети Х

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Израиль передал Украине системы ЗРК Patriot из собственных запасов, опровергнув распространенное мнение об отсутствии военной поддержки от Тель-Авива.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Маричке Довбенко.

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — отметил посол.

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Бродский отметил, что строил прочный диалог с украинской стороной относительно войны и недавно был подвергнут критике на родине из-за своей проукраинской позиции.

Посол также выразил надежду, что до конца его каденции в Украине будет достигнут мир, и отметил, что опыт Израиля противостоять войне может пригодиться Украине.

В то же время Бродский не уточнил количество систем Patriot и когда именно Израиль передал их Украине.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Израиля предложили передать Украине российское вооружение, найденное у боевиков ЦАХАЛ и Хезболла. Подобные инициативы звучали еще в прошлом году. Также сообщалось, что Израиль планирует отказаться от Patriot и заменить их на более современные системы ПВО.

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Ранее издание Defense Express писало, что хотя Израиль официально сохраняет нейтралитет и не передает Украине оружие непосредственно или через посредников, существует вероятность, что его позиция относительно военной помощи может измениться.

В Украине сейчас около 7 батарей Patriot из разных стран (США, Германии, Нидерландов, Румынии), хотя для полной защиты нужно не менее 25.