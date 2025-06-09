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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ізраїль передав Україні системи ППО Patriot - посол

Ізраїль передав Україні системи ППО, які ще з 90-х були на озброєнні армії Тель-Авіва.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗРК Patriot

ЗРК Patriot / © Clash Report в мережі Х

Ізраїль передав Україні системи ЗРК Patriot із власних запасів, спростувавши поширену думку про відсутність військової підтримки від Тель-Авіва.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю Марічці Довбенко.

«Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90 х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», — зазначив посол.

Бродський наголосив, що будував міцний діалог з українською стороною щодо війни і нещодавно був підданий критиці на батьківщині через свою проукраїнську позицію.

Посол також висловив надію, що до кінця його каденції в Україні буде досягнуто мир, і зазначив, що досвід Ізраїлю протистояти війні може стати в нагоді Україні.

Водночас Бродський не уточнив кількість систем Patriot і коли саме Ізраїль передав їх Україні.

Нагадаємо, У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю запропонували передати Україні російське озброєння, знайдене у бойовиків ЦАХАЛ та Хезболла. Подібні ініціативи звучали ще торік. Також повідомлялося, що Ізраїль планує відмовитися від Patriot і замінити їх на сучасніші системи ППО.

Раніше видання Defense Express писало, що хоча Ізраїль офіційно зберігає нейтралітет і не передає Україні зброю безпосередньо чи через посередників, існує ймовірність, що його позиція щодо військової допомоги може змінитися.

В Україні наразі близько 7 батарей Patriot із різних країн (США, Німеччини, Нідерландів, Румунії), хоча для повного захисту потрібно щонайменше 25.

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