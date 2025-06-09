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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

Магія мультфільму ожила на сцені Жовтневого палацу: шоу «Мавка» зібрало два аншлаги

Творці вистави — культурна платформа Stage Show.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
шоу «Мавка»

шоу «Мавка» / © 1+1 media

У столичному Центрі культури і мистецтв (Жовтневому палаці) відбулася прем’єра циркового шоу «Мавка», створеного за мотивами улюбленого українського мультфільму «Мавка. Лісова пісня».

Це повноцінне імерсивне шоу з аромазануренням та елементами акробатики, еквілібристики й повітряної гімнастики. На вході та в залі аромати кедра та вишневого саду перенесли глядачів у живий світ українського лісу та справжнього села. Артисти втілили на сцені образи Мавки, Лукаша, Русалок, Лісовика й інших персонажів. Це — історія кохання, боротьби добра й зла, краси й сили природи, розказана кожним рухом артистів. 

Творці вистави — культурна платформа Stage Show — гармонійно поєднали артистичні, театральні та циркові складові. На глядачів чекали неймовірний номер гімнасток у ролі містичних русалок із трюками на повітряному кільці, лісові чаклуни-еквілібристи та жонглери. А також діаболо-артист, який зачарував залу незвичним номером. Атмосфери шоу додали улюблені мелодії з мультфільму та нові композиції в етностилі.

Ролі Мавки та Лукаша виконали зірка телепроєкту «Танцюють всі!» Роман Дмитрик із дружиною Дарʼєю, які вразили глядачів ефектними трюками на полотнах. Найбільше емоцій у дітей викликав Жабокиць, якого блискуче зіграв харизматичний Микита Назаров.

Окремої уваги заслуговують костюми, які створили на основі референсів з мультфільму «Мавка. Лісова пісня». «Образ Лукаша доопрацювали в етностилі, а сукню Мавки адаптували під динаміку циркових номерів — вона прикрашена квітами й елементами трав, тому зберігає лісову тематику. Костюми для русалок шили з нуля менш ніж за два тижні. Це дуже мало, враховуючи складну конструкцію для артистів оригінального жанру», — розповідає художниця по костюмах Катерина Олішевська.

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Емоційне наповнення посилював і голос співачки FIЇNKA — фіналістки Нацвідбору на Євробачення. Вона стала оповідачкою дійства й вела глядачів крізь усе шоу. 

«Успіх прем'єри в Києві надихає всю команду на масштабніші плани. Ми вже працюємо над всеукраїнським туром шоу “Мавка”, щоб діти та дорослі з різних міст змогли відчути цей дивовижний світ української культури», — підсумував CEO Stage Show Олег Критський. 

Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
110
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