Евросоюз сделал четкое послание Путину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Еврокомиссия 10 июня объявила о новом пакете антироссийских санкций, направленном на ограничение экспорта энергоносителей, инфраструктуру и финансовую систему РФ. Эти меры преследуют цель усилить давление на Москву с требованием прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время пресс-конференции вместе с главной дипломаткой ЕС Каей Каллас.

Санкции против РФ предусматривают:

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снижение потолка цен на российскую нефть с 60 долларов до 45 долларов за баррель;

запрет на использование газопроводов «Северный поток» для поставок газа из России в Германию;

полное отключение еще 22 российских банков от системы SWIFT.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что экономика России уже ослаблена предыдущими санкциями ЕС, а новый пакет еще больше ее подорвет.

«Россия продолжает приносить смерть и разрушение в Украине. Наше послание четкое: эта война должна закончиться», — заявила она.

Каллас со своей стороны назвала войну РФ «непосредственно незаконной» и отметила, что Москва должна «уплатить за свою агрессию».

Ожидается, что страны-члены ЕС оперативно согласуют новые санкции еще до конца месяца. Предварительное обсуждение уже прошло среди послов ЕС в Брюсселе.

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Санкции также охватывают:

запрет на импорт нефтепродуктов, переработанных из российской нефти в третьи страны;

запрет на вход в европейские порты 77 судам так называемого «теневого флота» России;

санкции против русского фонда прямых инвестиций;

экспортный запрет на продукцию на сумму 2,5 млрд евро — в частности, машины, металлы, пластик, химикаты и технологии двойного назначения (для производства дронов, ракет и т.п.).

Фон дер Ляйен также привела экономическую статистику по эффекту санкций против РФ. По ее информации, до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страна-агрессорка зарабатывала 12 млрд евро ежемесячно на экспорте энергоресурсов в ЕС. Сейчас этот показатель упал до 1,8 млрд. евро.

Отметим, последний пакет санкций — уже 18-й — согласуется с аналогичными мерами, разрабатываемыми в США. Речь идет, в частности, об инициативе сенатора Линдси Грэма по введению 500% тарифа на страны, покупающие российские энергоносители.

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