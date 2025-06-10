Євросоюз зробив чітке послання Путіну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Єврокомісія 10 червня оголосила про новий пакет антиросійських санкцій, спрямований на обмеження експорту енергоносіїв, інфраструктуру та фінансову систему РФ. Ці заходи мають на меті посилити тиск на Москву з вимогою припинити війну проти України.

Про це повідомляє Politico із посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час пресконференції разом із головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас.

Санкції проти РФ передбачають:

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зниження стелі цін на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель;

заборону на використання газопроводів «Північний потік» для постачання газу з Росії до Німеччини;

повне відключення ще 22 російських банків від системи SWIFT.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що економіка Росії вже ослаблена попередніми санкціями ЄС, а новий пакет ще більше її підірве.

«Росія продовжує приносити смерть і руйнування в Україну. Наше послання чітке: ця війна має закінчитися», — заявила вона.

Каллас, зі свого боку, назвала війну РФ «безпосередньо незаконною» і зазначила, що Москва має «сплатити за свою агресію».

Очікується, що країни-члени ЄС оперативно погодять нові санкції — ще до кінця місяця. Попереднє обговорення вже відбулося серед послів ЄС у Брюсселі.

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Санкції також охоплюють:

заборону на імпорт нафтопродуктів, перероблених із російської нафти у третіх країнах;

заборону на вхід до європейських портів 77 суднам так званого «тіньового флоту» Росії;

санкції проти Російського фонду прямих інвестицій;

експортну заборону на продукцію на суму 2,5 млрд євро — зокрема, машини, метали, пластик, хімікати та технології подвійного призначення (для виробництва дронів, ракет тощо).

Фон дер Ляєн також навела економічну статистику щодо ефекту санкцій проти РФ. За її інформацією, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року країна-агресорка заробляла 12 млрд євро щомісяця на експорті енергоресурсів до ЄС. Зараз цей показник впав до 1,8 млрд євро.

Зазначимо, останній пакет санкцій — вже 18-й — узгоджується з аналогічними заходами, які розробляються у США. Йдеться, зокрема, про ініціативу сенатора Ліндсі Грема щодо запровадження 500% тарифу на країни, які купують російські енергоносії.

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