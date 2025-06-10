МЗС Ізраїлю заперечує передавання Україні систем ППО Patriot

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Міністерство закордонних справ Ізраїля офіційно спростувало слова ізраїльського посла в Україні Міхаеля Бродського про надання Єрусалимом військової допомоги Києву у вигляді систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише ізраїльське видання Ynet.

«МЗС офіційно дезавуює заяви посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, зроблені в інтерв’ю блогеру, в якому він заявив, що Єрусалим передав Україні системи Patriot», — йдеться у повідомленні.

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Видання цитує відповідь МЗС, що «ці заяви не відповідають дійсності».

Також журналістам стало відомо, що після заяв Бродського Кремль вимагає від Ізраїлю «роз’яснень».

Нагадаємо, напередодні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю Марічці Довбенко сказав, що коли кажуть про відсутність військової допомоги Україні з боку Ізраїля, це неправда, адже Єрусалим віддав Києву «Петріоти», які були на озброєнні ЦАХАЛА на початку 90-х років.