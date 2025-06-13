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Какую погоду принесут в Украину выходные: синоптик удивил прогнозом
Выходные 14-15 июня принесут в Украину не только дожди и грозы, но и неожиданное похолодание.
Погода в Украине 14 и 15 июня будет неустойчивой и влажной из-за активизации циклона и поступления холодного воздуха арктического происхождения. Синоптики предупреждают о существенном снижении температуры воздуха до аномально низких показателей для этого времени года.
Осадки охватят большинство регионов — местами дожди будут с грозами, небольшим градом и шквалистым ветром. В то же время в западных областях существенных осадков не прогнозируется.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Погода в Украине 14 июня
Суббота, 14 июня, принесет в Украину прохладу, сильный ветер и неустойчивую погоду на большинстве территории.
В западных регионах в субботу будет сухо — погоду будет определять гребень антициклона. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +17…+22 °C, в Закарпатье до +26 °C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
На севере ночью — без осадков, но днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы. Температура: +8…+13 °C ночью, +16…+21 °C днем.
В центральной Украине ночь пройдет без дождей, а днем — локальные осадки, возможны шквалы 15-20 м/с. Температура: +9…+14 °C ночью, +18…+23 °C днем.
Ночью на юге Украины существенных осадков не ожидается, но днем возможны грозовые дожди, местами с градом. Температура ночью +10…+15 °C, днем +20…+25 °C.
На Востоке ночью возможны небольшие дожди, а днем — умеренные осадки с грозами. Ветер северо-западный, температура +8…+13 °C ночью, +19…+24 °C днем.
Погода в Украине 15 июня
В воскресенье ожидаются дожди, грозы и шквалы в большинстве регионов страны.
В западных регионах 15 июня сохранится сухая погода. Температура ночью составит +6…+11 °С, днем воздух прогреется до +21…+26 °C. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
На севере Украины в течение суток будут идти небольшие, местами умеренные дожди, днем возможны грозы. Температура — +9…+14 °C ночью, +16…+21 °C днем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В центральных областях — кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, до 20 м/с в дневное время. Температура — ночью +9…+14 °C, днем +18…+23 °C.
В южной части страны — дожди с грозами, в Крыму и Приазовье возможны сильные ливни, град и шквалы до 20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +10…+15 °C ночью до +20…+25 °C днем.
В восточных регионах прогнозируются продолжительные дожди, местами значительные осадки с грозами и градом. Температура — +8…+13 °C ночью, +17…+22 °C днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Напомним, погода в Украине остается переменчивой. Июнь 2025 года начался с характерного летнего тепла, но без выраженной жары. По данным «Укргидрометцентра», метеорологическое лето в этом году началось 21 мая — на три дня позже, чем в прошлом году.