Какую погоду принесут в Украину выходные: синоптик удивил прогнозом

Погода в Украине / © Associated Press

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Погода в Украине 14 и 15 июня будет неустойчивой и влажной из-за активизации циклона и поступления холодного воздуха арктического происхождения. Синоптики предупреждают о существенном снижении температуры воздуха до аномально низких показателей для этого времени года.

Осадки охватят большинство регионов — местами дожди будут с грозами, небольшим градом и шквалистым ветром. В то же время в западных областях существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине 14 июня

Суббота, 14 июня, принесет в Украину прохладу, сильный ветер и неустойчивую погоду на большинстве территории.

В западных регионах в субботу будет сухо — погоду будет определять гребень антициклона. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +17…+22 °C, в Закарпатье до +26 °C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

На севере ночью — без осадков, но днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы. Температура: +8…+13 °C ночью, +16…+21 °C днем.

В центральной Украине ночь пройдет без дождей, а днем — локальные осадки, возможны шквалы 15-20 м/с. Температура: +9…+14 °C ночью, +18…+23 °C днем.

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Ночью на юге Украины существенных осадков не ожидается, но днем возможны грозовые дожди, местами с градом. Температура ночью +10…+15 °C, днем +20…+25 °C.

На Востоке ночью возможны небольшие дожди, а днем — умеренные осадки с грозами. Ветер северо-западный, температура +8…+13 °C ночью, +19…+24 °C днем.

Погода в Украине 15 июня

В воскресенье ожидаются дожди, грозы и шквалы в большинстве регионов страны.

В западных регионах 15 июня сохранится сухая погода. Температура ночью составит +6…+11 °С, днем воздух прогреется до +21…+26 °C. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

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На севере Украины в течение суток будут идти небольшие, местами умеренные дожди, днем возможны грозы. Температура — +9…+14 °C ночью, +16…+21 °C днем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В центральных областях — кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, до 20 м/с в дневное время. Температура — ночью +9…+14 °C, днем +18…+23 °C.

В южной части страны — дожди с грозами, в Крыму и Приазовье возможны сильные ливни, град и шквалы до 20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +10…+15 °C ночью до +20…+25 °C днем.

В восточных регионах прогнозируются продолжительные дожди, местами значительные осадки с грозами и градом. Температура — +8…+13 °C ночью, +17…+22 °C днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Напомним, погода в Украине остается переменчивой. Июнь 2025 года начался с характерного летнего тепла, но без выраженной жары. По данным «Укргидрометцентра», метеорологическое лето в этом году началось 21 мая — на три дня позже, чем в прошлом году.