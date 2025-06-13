На Украине движется ненастье: где ухудшится погода 13 июня

Возможны грозы. / © Unsplash

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В пятницу, 13 июня , в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"13 июня в Украине, кроме крайней меры, порывы ветра 15-20 м/с2", - говорится в прогнозе.

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Объявлен I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме западных областей.

Как сообщалось, погода в Украине продолжает играть на контрастах Июнь 2025 года в Украине начался с традиционного летнего тепла, но без сильной жары. По данным Укргидрометцентра, метеорологическое лето в этом году наступило 21 мая — на три дня позже, чем в прошлом.

Дата публикации 17:49, 03.06.25 Количество просмотров 176 В Чернигове бушует смерч