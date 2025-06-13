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На Украине движется ненастье: где ухудшится погода 13 июня
Почти во всех областях объявлен уровень опасности.
В пятницу, 13 июня , в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"13 июня в Украине, кроме крайней меры, порывы ветра 15-20 м/с2", - говорится в прогнозе.
Объявлен I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме западных областей.
Как сообщалось, погода в Украине продолжает играть на контрастах Июнь 2025 года в Украине начался с традиционного летнего тепла, но без сильной жары. По данным Укргидрометцентра, метеорологическое лето в этом году наступило 21 мая — на три дня позже, чем в прошлом.