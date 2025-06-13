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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1423
Время на прочтение
1 мин

На Украине движется ненастье: где ухудшится погода 13 июня

Почти во всех областях объявлен уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Возможны грозы.

Возможны грозы. / © Unsplash

В пятницу, 13 июня , в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"13 июня в Украине, кроме крайней меры, порывы ветра 15-20 м/с2", - говорится в прогнозе.

Объявлен I уровень опасности объявлен по всей стране, кроме западных областей.

Как сообщалось, погода в Украине продолжает играть на контрастах Июнь 2025 года в Украине начался с традиционного летнего тепла, но без сильной жары. По данным Укргидрометцентра, метеорологическое лето в этом году наступило 21 мая — на три дня позже, чем в прошлом.

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Дата публикации
Количество просмотров
1423
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