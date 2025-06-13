Магнитная буря 13 июня: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

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В пятницу, 13 июня, магнитная буря будет являться средней мощности. Это желтый уровень – К-индекс 3.7.

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent.

Заметим, что почти неделя солнечная активность была высокой и достигала даже К-индекса 7 – из девяти возможных. Однако за последние сутки на Солнце произошло 13 вспышек класса С, а они практически не влияют на Землю.

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Магнитная буря. Фото: meteoagent.

Ученые отмечают, что прогноз может измениться, ведь данные о солнечной активности обновляют каждые три часа.

Хотя активность Солнца не слишком высока, но она все же может влиять на самочувствие. Особенно испытывают влияние метеозависимости. У них могут повышаться давление, возникать головная боль, головокружение, слабость и сонливость.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури, следует нормализовать сон, сбалансировать водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, ранее мы писали о секретах сбалансированного белкового ужина и советах диетологов.

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