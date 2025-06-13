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Магнітна буря 13 червня: яка її потужність
Сьогодні активність Сонця не надто висока, але її вплив буде відчутний. Особливо - для метеозалежних.
У п’ятницю, 13 червня, магнітна буря буде середньої потужності. Це жовтий рівень - К-індекс 3.7.
Про це інформує ресурс Мeteoagent.
Зауважимо, що майже тиждень сонячна активність була високою і сягала навіть К-індексу 7 - з дев’яти можливих. Однак, за останню добу на Сонці відбулися 13 спалахів класу С, а вони практично не впливають на Землю.
Науковці наголошують, що прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.
Хоч активність Сонця не надто висока, але вона все ж може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.
Аби зменшити вплив магнітної бурі, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.
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