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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
913
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Магнітна буря 13 червня: яка її потужність

Сьогодні активність Сонця не надто висока, але її вплив буде відчутний. Особливо - для метеозалежних.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У п’ятницю, 13 червня, магнітна буря буде середньої потужності. Це жовтий рівень - К-індекс 3.7.

Про це інформує ресурс Мeteoagent.

Зауважимо, що майже тиждень сонячна активність була високою і сягала навіть К-індексу 7 - з дев’яти можливих. Однак, за останню добу на Сонці відбулися 13 спалахів класу С, а вони практично не впливають на Землю.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Магнітна буря. Фото: meteoagent.

Науковці наголошують, що прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

Хоч активність Сонця не надто висока, але вона все ж може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

Аби зменшити вплив магнітної бурі, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети збалансованої білкової вечері та поради дієтологів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
913
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