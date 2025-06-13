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Дата публікації
Категорія
Астрологія
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1 хв

Русалії 2025: забобони та прикмети

Русалії — це тиждень давніх обрядів і прикмет, коли вшановують сили природи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Русалії

Русалії / © ТСН

Русалії — це дохристиянське свято, яке вшановує духів природи, зокрема водних істот (русалок), і пов’язане із вшануванням предків, плодоносності та літнього оновлення. Сучасне відзначення в Україні часто переплетене з Трійцею, але має набагато глибше й старіше коріння — імовірно ще з індоєвропейських аграрних культів.

Коли відбувається в 2025 році?

У 2025 році Трійця — 8 червня, тому Русалії починаються в понеділок, 9 червня, і тривають протягом тижня.

Русалії — це час, коли, за віруваннями, відкриваються “ворота” між світом живих і померлих. Люди згадують душі предків, особливо тих, хто помер наглою смертю або «залишився без поховання.

Забобони і прикмети:

  • Не купатися — вважалося, що русалки тягнуть до себе.

  • Не зрізати зелень — вона має оберігати дім.

  • Не бути наодинці в лісі чи полі — духи можуть "завести" людину.

  • Не працювати на землі — "природа спочиває".

  • Не співати пісень уночі — може "почутися" русалкам.

  • Вивішувати зелень і зілля — для захисту дому.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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