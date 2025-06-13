Русалии 2025: предрассудки и приметы

Русалии / © ТСН

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Русалии — это дохристианский праздник, чествующий духов природы, в частности водных существ (русалок), и связанный с чествованием предков, плодоносности и летнего обновления. Современное празднование в Украине часто переплетено с Троицей, но имеет гораздо более глубокие и старые корни — предположительно еще из индоевропейских аграрных культов.

Когда происходит в 2025 году?

В 2025 году Троица – 8 июня, поэтому Русалии начинаются в понедельник, 9 июня, и продолжаются в течение недели.

Русалии - это время, когда, по верованиям, открываются "ворота" между миром живых и умерших. Люди вспоминают души предков, особенно тех, кто умер наглой смертью или «остался без погребения.

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Суеверия и приметы:

Не купаться – считалось, что русалки тянут к себе.

Не срезать зелень – она должна оберегать дом.

Не быть наедине в лесу или в поле — духи могут "завести" человека.

Не работать на земле - "природа покоится".

Не петь песен ночью - может "послышаться" русалкам.

Вывешивать зелень и зелье – для защиты дома.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.