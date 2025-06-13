Израиль оценил, сколько ядерных бомб мог создать Иран

Флаг Израиля / © Associated Press

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Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана, нацеленную на уничтожение его ядерной инфраструктуры. По данным разведки, Тегеран приблизился к созданию 15 ядерных бомб.

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Утром в пятницу Израиль начал беспрецедентную военную операцию против Ирана, целью которой стало уничтожение ключевых ядерных и военных объектов. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), удар был направлен на прекращение ядерной программы Тегерана, которая, по оценкам разведки, приблизилась к созданию 15 ядерных бомб.

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Для операции под кодовым названием «Восходящий лев» израильские ВВС привлекли более 200 самолетов, которые сбросили 330 боеприпасов на 100 целей по всей стране. Среди них:

ядерные объекты (в частности, обогатительный завод в Натанзе, где, вероятно, хранится уран для бомб).

заводы по производству баллистических ракет.

штабы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Израиль заявил, что страна «не имел выбора», поскольку Иран пересек «точку невозврата» в своих ядерных амбициях.

Операция «Восходящий лев»

Утром 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по иранским военным и ядерным объектам в рамках операции «Восходящий лев». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться «столько, сколько нужно», чтобы уничтожить ядерную угрозу.

Впоследствии Иран запустил более 100 беспилотников по Израилю. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил чрезвычайное положение по всей стране. ЦАХАЛ активно работает над перехватом дронов.

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В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что Штаты не участвовали в операции. Президент США Дональд Трамп признал, что был проинформирован о планах Израиля еще до их реализации.