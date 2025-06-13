Ізраїль оцінив, скільки ядерних бомб міг створити Іран

Прапор Ізраїлю / © Associated Press

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Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану, націлену на знищення його ядерної інфраструктури. За даними розвідки, Тегеран наблизився до створення 15 ядерних бомб.

Про це повідомило видання The Times of Israel.

Ранком у п’ятницю Ізраїль розпочав безпрецедентну військову операцію проти Ірану, метою якої стало знищення ключових ядерних та військових об’єктів. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), удар був спрямований на припинення ядерної програми Тегерана, яка, за оцінками розвідки, наблизилася до створення 15 ядерних бомб.

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Для операції під кодовою назвою «Висхідний лев» ізраїльські ВПС залучили понад 200 літаків, які скинули 330 боєприпасів на 100 цілей по всій країні. Серед них:

ядерні об’єкти (зокрема, збагачувальний завод у Натанзі, де, ймовірно, зберігається уран для бомб).

заводи з виробництва балістичних ракет.

штаби Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Ізраїль заявив, що країна «не мав вибору», оскільки Іран перетнув «точку неповернення» у своїх ядерних амбіціях.

Операція «Висхідний лев»

Вранці 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала превентивного удару по іранських військових та ядерних об’єктах у межах операції «Висхідний лев». Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме «стільки, скільки потрібно», щоб знищити ядерну загрозу.

Згодом Іран запустив понад 100 безпілотників по Ізраїлю. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайний стан по всій країні. ЦАХАЛ активно працює над перехопленням дронів.

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Водночас держсекретар Марко Рубіо заявив, що Штати не брали участі в операції. Президент США Дональд Трамп визнав, що був поінформований про плани Ізраїлю ще до їх реалізації.