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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Русалії 2025: що варто зробити

Русалії — це чарівний тиждень літа, коли варто вшанувати природу, згадати предків і відчути дух українських традицій у сучасному стилі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Русалії

Русалії / © ТСН

Русалії — архаїчне дохристиянське свято на честь духів води та родючості.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Коли святкують Русалії у 2025?

У традиційному народному календарі Русалії зазвичай припадають на після Трійці, тобто на тиждень після Зелених свят (П’ятидесятниці). У 2025 році Трійця — 8 червня, тож Русальний тиждень триватиме приблизно з 9 до 15 червня.

Що символізує Русальний тиждень?

Це період, коли, за народними віруваннями, русалки (водяні духи) виходять на берег, гуляють полями, лоскочуть або заманюють людей до води. Водночас свято має аграрне значення — закликання дощу, родючості та захист від стихій.

Що робити на Русалії?

  • Співати обрядових пісень — русальні, купальські.

  • Плести вінки із трав (особливо любистку, м’яти, полину) — для захисту від злих духів.

  • Виводити "русалку" — дівчата грають роль русалки, влаштовують хороводи, а потім “виганяють” її з села, щоб начебто оберегти громаду від злих сил.

  • Вшанування померлих — особливо тих, хто загинув на воді чи помер без поховання.

Що можна зробити сьогодні?

  • Відвідати фольклорне дійство або етнофестиваль (багато регіонів України відновлюють ці традиції).

  • Провести майстер-клас із плетіння вінків або виготовлення оберегів.

  • Вивчити обрядові пісні разом із дітьми.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро «Маг».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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