В Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК: що відомо про інцидент

Поліція затримала нападника

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В Одесі чоловік, тікаючи від представників територіального центру комплектування (ТЦК), поранив військовослужбовця ножем.

Відповідне відео з’явилося у місцевих Телеграм-каналах.

Зазначається, що подія трапилася на вулиці Шота Руставелі.

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За даними очевидців, чоловік тікав від представників ТЦК. Його спочатку затримали, але в якийсь момент він дістав ніж і завдав удару.

Постраждалого військового госпіталізували, а нападника — доправили до відділку поліції.

Що кажуть в Одеському ТЦК

На інцидент вже відреагували у ТЦК.

Одеський обласний ТЦК та СП офіційно повідомляє про факт кричущого порушення закону та збройного нападу на військовослужбовця, йдеться на сторінці у Facebook.

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«12 червня 2025 року в Одесі під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі представників ТЦК та СП і Національної поліції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. Дії групи відбувалися у повній відповідності до вимог чинного законодавства, зокрема Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою КМУ №560 від 16.05.2024. На законну вимогу надати документи громадянин відповів агресією, відмовився виконувати законні вимоги та вчинив спробу втекти. Під час втечі громадянин застосував холодну зброю, завдавши ножове поранення військовослужбовцю ТЦК та СП. Завдяки злагодженим діям поліцейських та військовослужбовців нападника було оперативно обеззброєно та затримано. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для фіксації правопорушення. Громадянина доставлено до відділення поліції для подальшого проведення слідчих дій», — йдеться у повідомленні.

Наразі життю та здоров’ю пораненого військовослужбовця нічого не загрожує, йому надається вся необхідна медична допомога.

«Ми розцінюємо цей злочин як перетин усіх червоних ліній. Застосування зброї проти представника Збройних Сил України, який пероебуває при виконанні службових обов’язків із захисту держави, — це напад, який не має і не може мати жодних виправдань. Це прямий удар по здатності країни до самозахисту», — сказано у повідомленні.

Як зазначили у ТЦК, особливо цинічним є те, що громадянин, замість виконання простого законного обов’язку пред’явити документи, обрав шлях насильства. Така поведінка є прямим наслідком впливу деструктивних наративів, що цілеспрямовано поширюються в анонімних інтернет-спільнотах. Ці спільноти часто є інструментом російських спецслужб, головна мета яких — зірвати мобілізацію, посіяти хаос, розколоти українське суспільство та, як наслідок, послабити обороноздатність нашої держави.

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«Наголошуємо: подібні дії кваліфікуються за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України, зокрема ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Відповідальність за них є суворою та невідворотною. Правопорушник нестиме повну юридичну відповідальність за скоєне. Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та маніпуляції. Виконання свого конституційного обов’язку та повага до Закону — це єдиний шлях до збереження нашої державності та спільної Перемоги», — підсумовується у заяві.

Нагадаємо, мобілізація в Житомирі закінчилась сваркою та суворим вироком.