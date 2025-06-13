В Одессе мужчина ударил ножом работника ТЦК: что известно об инциденте

Полиция задержала нападающего

Реклама

В Одессе мужчина, убегая от представителей территориального центра комплектования (ТЦК), ранил военнослужащего ножом.

Соответствующее видео появилось в местных телеграмм-каналах.

Отмечается, что событие произошло на улице Шота Руставели.

Реклама

По данным очевидцев, мужчина убегал от представителей ТЦК. Его сначала задержали, но в какой-то момент он достал нож и нанес удар.

Пострадавшего военного госпитализировали, а нападавшего — доставили в отделение полиции.

Что говорят в Одесском ТЦК

На инцидент уже отреагировали в ТЦК.

Одесский областной ТЦК и СП официально сообщает о факте вопиющего нарушения закона и вооруженного нападения на военнослужащего, говорится на странице Facebook.

Реклама

«12 июня 2025 года в Одессе во время проведения мероприятий оповещения общей группой в составе представителей ТЦК и СП и Национальной полиции был остановлен гражданин для проверки военно-учетных документов. Действия группы происходили в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности, Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного Постановлением КМУ №560 от 16.05.2024. На законное требование предоставить документы гражданин ответил агрессией, отказался выполнять законные требования и попытался скрыться. Во время бегства гражданин применил холодное оружие, нанеся ножевое ранение военнослужащим ТЦК и СП. Благодаря слаженным действиям полицейских и военнослужащих нападавший был оперативно обезоружен и задержан. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации правонарушения. Гражданин доставлен в отделение полиции для дальнейшего проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

Жизни и здоровью раненого военнослужащего уже ничего не угрожает, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

«Мы расцениваем это преступление как пересечение всех красных линий. Применение оружия против представителя Вооруженных Сил Украины, перебывающего при исполнении служебных обязанностей по защите государства, — это нападение, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Это прямой удар по способности страны к самозащите», — говорится в сообщении.

Как отметили в ТЦК, особенно цинично то, что гражданин, вместо выполнения простой законной обязанности предъявить документы, избрал путь насилия. Такое поведение является прямым следствием влияния деструктивных нарративов, которые целенаправленно распространяются в анонимных интернет-сообществах. Эти сообщества часто являются инструментом российских спецслужб, главная цель которых — сорвать мобилизацию, посеять хаос, расколоть украинское общество и, как следствие, ослабить обороноспособность нашего государства.

Реклама

«Отмечаем: подобные действия квалифицируются по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины, в частности ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ). Ответственность за них строга и неотвратима. Правонарушитель будет нести полную юридическую ответственность за содеянное. Призываем граждан не подвергаться враждебным провокациям и манипуляциям. Выполнение своей конституционной обязанности и уважение к Закону — это единственный путь к сохранению нашей государственности и общей Победы», — заключается в заявлении.

Напомним, мобилизация в Житомире закончилась ссорой и суровым приговором.