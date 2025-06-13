В Киеве мужчина отказался от мобилизации и вызвал полицию в ТЦК: его строго наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда г. Киева.

По данным суда, житель Киева в мае 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В июне он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину не признал. Он пояснил, что «11 июня 2024 года он прибыл в ТЦК по повестке для уточнения данных. Его попросили учетные документы, сказали, что по заключению ВЛК он признан годным, но он сказал, что не соглашается и желает его обжаловать, но ему отказали. На словах работник ТЦК сказал, что необходимо явиться на отправку. Поскольку он считал, что по состоянию здоровья он не может проходить военную службу, не согласился с выводом ВЛК, то позвонил по телефону на линию „102“, однако, никто не приехал и он пошел домой. 12 июня 2024 года мужчина снова пришел в ТЦК, поднялся в кабинет, где находился его вывод ВЛК, попросил его предоставить чтобы иметь возможность обжаловать, но ему отказали, поэтому он снова вызвал полицию. На него оказывали давление, говорили, что он отказался от получения повестки и вызвали оперативно-следственную группу».

Военный из ТЦК отметил, что мужчину признали годным к мобилизации, однако тот отказался от службы в армии во время военного положения.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, диакон «Свидетелей Иеговы» получил повестку и отказался от мобилизации

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