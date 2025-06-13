Ізраїль атакував Іран: усе про удари по ядерній програмі та операцію "Висхідний лев"

Ізраїльська атака по Ірану 13 червня / © Associated Press

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Армія оборони Ізраїлю 13 червня завдала превентивного удару по об’єктах Ірану у межах операції «Висхідний лев». Це пов’язані з ядерною програмою та військові об’єкти. Тегеран пригрозив «жорсткою відповіддю» і запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників.

Усе про удари Ізраїлю по Ірану, причини цього, реакцію Тегерану та світу читайте на ТСН.ua.

Атака Ізраїлю по ядерній програмі Ірану

У перші години 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану під назвою «Висхідний лев», завдавши ударів по керівництву країни, об’єктах ядерних досліджень, заводів з виробництва балістичних ракет та військовому потенціалу — як у Тегерані, так і поза його межами. За оцінками військових, Іран наразі має достатньо збагаченого урану для створення 15 ядерних бомб.

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«Десятки літаків завершили перший етап операції, який включав удари по десятках військових об’єктів, у тому числі ядерних, у різних регіонах Ірану», — повідомила після першої хвилі ударів Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Також зазначається, що армія довго готувалася до цієї кампанії як на передовій, так і в тилу. Готовність цивільного населення вважається важливою частиною операції.

Вибухи в Тегерані під час ізраїльської атаки / © із соцмереж

Деталі ізраїльської атаки:

було задіяно понад 200 літаків у п’яти хвилях ударів;

використано понад 330 боєприпасів;

на відео видно участь винищувачів F-35I Adir у «стелс-режимі» (без радарних відбивачів);

ударів зазнали також радарні установки Ірану.

Міністр оборони Ісраель Кац оголосив особливий надзвичайний стан по всій країні через операцію проти Ірану.

«Після превентивного удару держави Ізраїль по Ірану найближчим часом очікується ракетна атака та атака безпілотників проти держави Ізраїль та її цивільного населення», — заявив Кац.

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Громадяни Ізраїлю повинні виконувати вказівки командування тилу та влади, залишатися у зонах, що охороняються.

Причини атаки по Ірану і заява Біньяміна Нетаньяху

Ізраїль обґрунтовує атаку тим, що Іран наблизився до завершення розробки ядерної зброї. Переговори зі США, які мали стримати Тегеран, у останні дні вважалися безперспективними — тепер їх, ймовірно, повністю скасують.

«Ізраїль розпочав операцію „Висхідний лев“, цілеспрямовану військову операцію, спрямовану на усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю. Ця операція триватиме стільки днів, скільки потрібно, щоб усунути цю загрозу. Протягом десятиліття тирани Тегерана нахабно та відкрито закликали до знищення Ізраїлю«, — заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у телевізійному зверненні близько 1:00.

Він зазначив, що удари були завдані по головному іранському заводу зі збагачення урану в Натанзі, по іранських вчених-ядерниках, які працюють над бомбою, а також — у саме серце програми балістичних ракет.

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Водночас у ЦАХАЛ заявили, що іранський режим роками веде пряму та непряму кампанію терору проти Ізраїлю, фінансуючи та спрямовуючи терористичну діяльність через своїх посередників по всьому Близькому Сходу, одночасно просуваючись до отримання ядерної зброї.

«Іранський режим очолює вісь, відповідальну за всі терористичні атаки проти Держави Ізраїль з початку війни „Залізних мечів“, зокрема шляхом озброєння та фінансування терористичної організації ХАМАС, яка була відповідальна за різанину 7 жовтня. Під час війни „Залізних мечів“ Іран навіть двічі безпосередньо атакував Ізраїль, випустивши сотні ракет у бік Ізраїлю», — йдеться у повідомленні ізраїльської армії.

Там додали, що іранські високопосадовці публічно заявили про свій намір знищити Ізраїль. І сьогодні Тегеран ближче, ніж будь-коли, до отримання ядерної зброї.

«Зброя масового знищення в руках іранського режиму є екзистенційною загрозою для держави Ізраїль та значною загрозою для всього світу. Держава Ізраїль не дозволить режиму отримати зброю масового знищення», — наголосили в ЦАХАЛі.

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Результати ударів Ізраїлю по Ірану

Речник ЦАХАЛу, бригадний генерал Ефі Дефрін повідомив, що внаслідок ударів було ліквідовано кількох ключових іранських посадовців, серед них:

Мохаммад Багері — головнокомандувач збройних сил Ірану,

Хосейн Саламі — очільник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР),

Голам Алі Рашид — керівник Центрального командного штабу «Хатам аль-Анбія».

Загинули також інші посадовці, однак їхні імена наразі не оприлюднюють.

За інформацією видання IRNA, внаслідок окремих ударів також загинули вчений-ядерник і президент Ісламського університету «Азад» Мохаммад-Мехді Техранчі, вчений-ядерник та ексочільник Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі, а також цивільні.

Руйнування в Ірані після ізраїльської атаки 13 червня / © Getty Images

Руйнування в Ірані після ізраїльської атаки 13 червня / © Getty Images

Ситуація на ядерних об’єктах Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на ядерному об’єкті в Натанзі, який став мішенню для ізраїльських ударів, не зафіксовано підвищення рівня радіації. Цю інформацію їм надали іранські органи влади.

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Також зазначено, що атомна електростанція в Бушері не була атакована.

До слова, за день до цього, 12 червня, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка засуджує Іран за невиконання зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Документ підтримали 19 країн, проти виступили Росія, Китай і Буркіна-Фасо. Підставою для резолюції став звіт МАГАТЕ про секретну діяльність Ірану, пов’язану з виробництвом ядерної зброї.

Відповідь Ірану на атаку

Reuters із посиланням на джерело в іранських силових структурах повідомило, що Тегеран планує «дати жорстку відповідь» на атаку Ізраїлю. І вже невдовзі стало відомо, що вранці 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників по Ізраїлю. Дефрін повідомив, що ЦАХАЛ працює над їхнім перехопленням

Опубліковане в соцмережах відео показує іранські безпілотники, що прямують до Ізраїлю. Ймовірно, це «Шахеди». На кадрах видно дрон, що летить над Іраком.

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Дата публікації 08:48, 13.06.25 Кількість переглядів 54 Іран запустив по Ізраїлю понад 100 дронів

Реакція світу на операцію Ізраїлю проти Ірану

США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не брали участі в ударах, які Ізраїль завдав проти Ірану.

«Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах проти Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських сил у регіоні. Ізраїль повідомив нам, що вважає ці дії необхідними для самооборони. Президент США Дональд Трамп та адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США», — висловився Рубіо.

Президент США Дональд Трамп заявив, що знав про плани Ізраїлю завдати ударів по Ірану ще до того, як вони відбулися.

«Іран не може мати ядерну бомбу. Ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів (щодо ядерної програми Ірану — ред.). Побачимо. Є кілька людей у ​​керівництві, які не повернуться», — сказав американський лідер.

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Трамп зазначив, що США готові захищати себе та Ізраїль, якщо Іран застосує удари у відповідь.

Велика Британія

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав до стриманості, спокою та дипломатії після ударів Ізраїлю по низці об’єктів Ірану. Він назвав повідомлення про атаку «такими, що викликають стурбованість».

«Закликаємо усі сторони зробити крок назад і негайно знизити напругу. Ескалація не на користь будь-кому у регіоні. Стабільність на Близькому Сході має бути пріоритетом», — заявив Стармер.

Китай

Посольство Китаю в Ірані назвало ситуацію там «важкою і складною», закликавши своїх громадян уважно стежити за розвитком подій і посилити власні заходи безпеки, зокрема уникати чутливих або багатолюдних районів.

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Саудівська Аравія

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії висловило своє «рішуче засудження» атаки Ізраїлю по Ірану. У відомстві заявили, що «кричуща ізраїльська агресія» підриває «суверенітет і безпеку Ірану і є явним порушенням міжнародних законів і норм».

Австралія

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що Канберра «стривожена ескалацією між Ізраїлем та Іраном». Вона закликала всі сторони надати пріоритет діалогу і дипломатії.

«Це загрожує подальшою дестабілізацією регіону, який і без того є нестабільним», — наголосила Вонг.

ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив глибоке занепокоєння через удари Ізраїлю по ядерних об’єктах в Ірані. У своїй заяві посадовець нагадав, що всі держави-члени ООН мають дотримуватися положень Статуту організації і керуватися нормами міжнародного права.

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«Генеральний секретар закликає обидві сторони виявити максимальну стриманість і за будь-яку ціну уникнути подальшої ескалації конфлікту — ситуації, яку регіон навряд чи зможе витримати», — наголошується у заяві.

Росія

Віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов заявиви, що дії Ізраїлю не можуть бути виправдані з жодного боку. За його словами, минула ніч була важкою для світу у прямому та переносному значенні.