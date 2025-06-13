Генасамблея ООН закликала до негайного припинення вогню у Газі

Генасамблея ООН / © Павло Клімкін/twitter

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Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосувала за резолюцію, яка передбачає термінові заходи щодо припинення збройного конфлікту в секторі Гази та забезпечення захисту цивільного населення. Ініціатива, подана Іспанією, отримала підтримку 149 держав, тоді як 12 виступили проти, а ще 19 — утрималися.

Про це пише Укрінформ.

Україна підтримала документ, як і більшість європейських країн. Натомість серед тих, хто висловився проти, були США, Ізраїль, Угорщина, Аргентина, а також низка острівних держав.

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Резолюція вимагає негайного припинення вогню, звільнення ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС, та повернення палестинців, яких утримує Ізраїль. Окремий акцент зроблено на необхідності повного виведення ізраїльських військ із Гази та забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу.

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У документі засуджується використання голоду як інструменту війни й навмисне блокування постачання життєво необхідної допомоги.

Попри те, що резолюції Генасамблеї мають рекомендаційний характер, вони фіксують міжнародну позицію та сигналізують про широку підтримку припинення ескалації.

Минулого тижня аналогічний проєкт у Раді Безпеки ООН був заблокований США, хоча решта 14 членів проголосували «за». Генасамблея ж не вперше виступає з подібними закликами — аналогічні резолюції ухвалювались і у 2023, і в 2024 роках.

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Нагадаємо, ще 30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до досягнення домовленості про тимчасове перемир’я.