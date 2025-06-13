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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ізраїль може атакувати ядерну програму Ірану вже за кілька днів

Американські та ізраїльські чиновники попереджають, що атака Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану може відбутися незабаром, якщо Тегеран відхилить пропозицію США з обмеження своєї ядерної програми

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапор Ізраїлю

Прапор Ізраїлю / © pixabay.com

Ізраїль розглядає можливість військового удару по Ірану вже найближчим часом, якщо Тегеран не погодиться обмежити свою ядерну діяльність.

За даними The Wall Street Journal, з посиланням на джерела в американських та ізраїльських структурах, імовірність такого сценарію значно зросла. Один із високопоставлених представників ізраїльського керівництва зазначив, що операція може розпочатися вже цієї неділі — за умови, що Іран не припинить виробництво збагаченого урану.

Відомо також, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорював це питання з тодішнім президентом США Дональдом Трампом під час телефонної розмови на початку тижня. Як зазначають джерела, Вашингтон і Тель-Авів традиційно координують свої дії в регіоні, проте публічне озвучення часових рамок майбутньої атаки є нетиповим.

За словами одного з чиновників, заздалегідь озвучене попередження покликане дати Ірану можливість переглянути свою позицію, а також дозволити цивільним американським особам, зокрема військовим родинам і дипломатам, евакуюватися з потенційно небезпечного регіону.

Наростання напруги на Близькому Сході пов’язане зі швидким прогресом Ірану в напрямку створення ядерної зброї. Офіційний Тегеран, своєю чергою, наполягає на законності власної ядерної програми та попереджає: у випадку агресії відповідь буде жорсткою — як проти американських сил, так і проти Ізраїлю.

Нагадаємо, США починають часткову евакуацію з посольства в Багдаді та дозволяють добровільний від’їзд родин військовослужбовців з низки об’єктів на Близькому Сході.

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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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