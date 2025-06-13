Израиль может атаковать ядерную программу Ирана уже через несколько дней

Флаг Израиля / © pixabay.com

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Израиль рассматривает возможность военного удара по Ирану в ближайшее время, если Тегеран не согласится ограничить свою ядерную деятельность.

По данным The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американских и израильских структурах, вероятность такого сценария значительно возросла. Один из высокопоставленных представителей израильского руководства отметил, что операция может начаться уже в это воскресенье при условии, что Иран не прекратит производство обогащенного урана.

Известно также, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху обсуждал этот вопрос с тогдашним президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора в начале недели. Как отмечают источники, Вашингтон и Тель-Авив традиционно координируют свои действия в регионе, однако публичное озвучивание временных рамок предстоящей атаки нетипичное.

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По словам одного из чиновников, предварительно озвученное предупреждение призвано дать Ирану возможность пересмотреть свою позицию, а также разрешить гражданским американским лицам, в частности, военным семьям и дипломатам, эвакуироваться из потенциально опасного региона.

Нарастание напряжения на Ближнем Востоке связано с быстрым прогрессом Ирана в направлении ядерного оружия. Официальный Тегеран в свою очередь настаивает на законности собственной ядерной программы и предупреждает: в случае агрессии ответ будет жестким — как против американских сил, так и против Израиля.

Напомним, США начинают частичную эвакуацию из посольства в Багдаде и разрешают добровольный отъезд семей военнослужащих из ряда объектов на Ближнем Востоке.