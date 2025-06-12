США евакуюють дипломатів з Близького Сходу через загрозу Ірану

Прапор Ірану / © Reuters

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Сполучені Штати ухвалили рішення про часткову евакуацію неосновного персоналу з посольства у столиці Іраку — Багдаді, а також дозволили членам сімей американських військових залишити певні об’єкти на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Прес‑секретар Білого дому Анна Келлі зазначила, що крок пов’язаний із регулярною оновленою оцінкою ризиків безпеки. Президент Дональд Трамп був проінформований про зміни та висловив занепокоєння зростанням напруженості в регіоні.

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Державний департамент США вже оголосив ordered departure — упорядкований від’їзд — для частини персоналу з посольства в Багдаді. Евакуація здійснюватиметься цивільними каналами, але в разі потреби можуть залучити військових.

Також США надали можливість добровільного виїзду членам родин американських військових, які перебувають у Бахрейні — країні, що приймає одну з найбільших американських військових баз у регіоні.

Попри ці кроки, режим роботи баз у Кувейті, Катарі (зокрема Аль-Удейд) та Об’єднаних Арабських Еміратах залишається без змін.

Міністерство закордонних справ Іраку офіційно підтвердило часткову евакуацію співробітників американського посольства з міркувань безпеки, але не уточнило характер загроз.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з проханням припинити війну в Газі та не погрожувати атакою на Іран.

Ми раніше інформували, що іранська розвідка нібито отримала доступ до великого обсягу секретної інформації, пов’язаної з ядерною програмою Ізраїлю.