Прапор Ірану / © Reuters

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Іранська розвідка нібито отримала доступ до великого обсягу секретної інформації, пов’язаної з ядерною програмою Ізраїлю.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на іранське державне телебачення.

Згідно з повідомленням, Ісламська Республіка здобула «тисячі файлів, пов’язаних з ядерними проектами та об’єктами ізраїльського режиму».

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У цих матеріалах нібито містяться документи, фотографії та відеозаписи.

За словами іранських джерел, операцію з отримання цих даних було проведено «деякий час тому», але жодних деталей щодо змісту файлів чи способу отримання доступу до них не розголошується.

Заява пролунала на тлі зростання напруженості між Іраном та Ізраїлем, які протягом 2024 року неодноразово опинялися на межі прямого військового зіткнення. Основною причиною загострення стали події у Секторі Газа та удари Ізраїлю по підтримуваних Тегераном угрупованнях у регіоні.

Офіційний Ізраїль наразі не коментував цю інформацію.

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Раніше повідомлялося, що Іран значно збільшив свої запаси збагаченого урану.

Ми раніше інформували, що Ізраїль відновлює старий сценарій військового тиску на Іран, погрожуючи завдати удару по ядерних об’єктах країни навіть без підтримки Сполучених Штатів.