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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Иран получил доступ к ядерным архивам Израиля — Bloomberg

Иранские власти утверждают, что разведка получила тысячи секретных документов, изображений и видео по ядерной программе Израиля.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Флаг Ирана

Флаг Ирана / © Reuters

Иранская разведка получила доступ к большому объему секретной информации, связанной с ядерной программой Израиля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Согласно сообщению, Исламская Республика получила «тысячи файлов, связанных с ядерными проектами и объектами израильского режима».

В этих материалах якобы содержатся документы, фотографии и видеозаписи.

По словам иранских источников, операция по получению данных была проведена «некоторое время назад», но никаких деталей относительно содержания файлов или способа получения доступа к ним не разглашается.

Заявление прозвучало на фоне роста напряженности между Ираном и Израилем, которые в течение 2024 года неоднократно оказывались на грани прямого военного столкновения. Основной причиной обострения стали события в секторе Газа и удары Израиля по поддерживаемым Тегераном группировкам в регионе.

Официальный Израиль не комментировал эту информацию.

Ранее сообщалось, что Иран значительно увеличил свои запасы обогащенного урана.

Мы ранее информировали, что Израиль возобновляет старый сценарий военного давления на Иран, угрожая нанести удар по ядерным объектам страны даже без поддержки Соединенных Штатов.

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