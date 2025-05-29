Израиль готовится к удару по ядерным объектам Ирана— NYT

Израиль может нанести удар по Ирану / © pixabay.com

Реклама

Израиль возобновляет старый сценарий военного давления на Иран, угрожая нанести удар по ядерным объектам страны даже без поддержки Соединенных Штатов.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, израильские чиновники настаивают, что на этот раз речь не идет о блефе.

Реклама

Два человека, осведомленных о ходе переговоров между США и Израилем, рассказали, что незадолго до первой заграничной поездки Дональда Трампа на Ближний Восток в мае 2025 года израильские чиновники дали четко понять Белому дому, что они готовятся к возможному нападению на ядерные объекты. Эту информацию подтвердила и американская разведка, выявившая признаки подготовки.

Как отмечает NYT, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, недоверчиво относящийся к дипломатическим подходам в сдерживании ядерной программы Тегерана, продолжает настаивать на варианте силового вмешательства.

«Пока администрация Трампа пытается договориться с Ираном о ядерном соглашении, премьер Нетаньяху угрожает сорвать эти переговоры ударами по основным объектам по обогащению урана в Иране», — сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В публикации отмечается, что противоречия между союзниками уже вызвали напряженный телефонный разговор между президентом Трампом и премьером Нетаньяху, а также ряд встреч между представителями обеих сторон в последние дни.

Реклама

25 мая президент Дональд Трамп заявил, что «в ближайшие два дня» могут произойти «хорошие события» в связи с его усилиями по ограничению иранской ядерной программы.

Впрочем, другие источники, знакомые с ходом переговоров, отмечают: в лучшем случае речь идет только о согласовании декларации об общих принципах.

«Премьер Нетаньяху утверждает, что уязвимость Ирана не будет длиться долго и что сейчас очень удачное время для нападения. Президент Трамп утверждает, что слабость Ирана делает этот момент идеальным для переговоров о прекращении иранской программы по обогащению урана, подкрепленных угрозой военных действий при провале переговоров», — отмечает The New York Times.

Ранее сообщалось, что США получили новые разведывательные данные, свидетельствующие о высокой вероятности подготовки Израилем удара по ядерным объектам Ирана.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран является «самой деструктивной силой» на Ближнем Востоке и обвинил Тегеран в дестабилизации региона.