Израиль

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США получили новые разведывательные данные, свидетельствующие о высокой вероятности подготовки Израилем удара по ядерным объектам Ирана — несмотря на то, что администрация Трампа стремится заключить дипломатическое соглашение с Тегераном.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве США сообщает CNN.

«В последние месяцы вероятность израильского удара по иранским ядерным объектам существенно выросла. И перспектива заключения Соединенными Штатами и Ираном соглашения, не предусматривающего вывоза всего иранского урана, делает вероятность удара более высокой», — сказал один из собеседников Телеканала.

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Однако в Вашингтоне пока не знают, окончательно ли власти Израиля приняли решение об атаке, поскольку американские разведданные не подтверждают однозначно такого намерения.

Отмечается, что у администрации США есть разные предположения по этому поводу. Однако большинство чиновников считают, что Израиль будет ждать результатов американо-иранских переговоров по ядерной программе и будет действовать в зависимости от их результатов.

Повышенная обеспокоенность Вашингтона связана не только с публичными и частными высказываниями высокопоставленных чиновников Израиля об обсуждении атаки на ядерную инфраструктуру Ирана, но и с перехватами разведки США и данными наблюдений за передвижениями военных ЦАХАЛа, которые могут указывать на неизбежность удара.

Среди военных приготовлений, которые наблюдают в Соединенных Штатах, — перемещение авиационных боеприпасов и завершение воздушных учений. Впрочем, отмечают источники, эти маневры могут быть просто попытками Израиля заставить Иран отказаться от ядерной программы, сигнализируя о возможных последствиях, если Тегеран этого не сделает.

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По словам американских официальных лиц, удар Израиля по ядерным объектам Ирана будет дерзким разрывом с президентом Трампом. Это создаст риски более широкого конфликта на Ближнем Востоке, чего США стремятся избежать с момента начала войны в Газе в 2023 году.

Напомним, ранее Иран назвал условие для заключения ядерного соглашения с США.