Ізраїль може завдати удару по Ірану / © pixabay.com

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Ізраїль відновлює старий сценарій військового тиску на Іран, погрожуючи завдати удару по ядерних об’єктах країни навіть без підтримки Сполучених Штатів.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, ізраїльські чиновники наполягають, що цього разу не йдеться про блеф. Хоча за останні два десятиліття подібні погрози уже лунали, але щоразу залишались нереалізованими.

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Двоє осіб, обізнаних з перебігом переговорів між США та Ізраїлем, розповіли, що незадовго до першої закордонної поїздки Дональда Трампа на Близький Схід у травні 2025 року ізраїльські чиновники дали чітко зрозуміти Білому дому, що вони готуються до можливого нападу на ядерні об’єкти Ірану. Цю інформацію підтвердила й американська розвідка, яка виявила ознаки підготовки.

Як зазначає NYT, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який з недовірою ставиться до дипломатичних підходів у стримуванні ядерної програми Тегерана, продовжує наполягати на варіанті силового втручання.

«Поки адміністрація Трампа намагається домовитися з Іраном про ядерну угоду, прем’єр Нетаньяху погрожує зірвати ці переговори ударами по основних об’єктах зі збагачення урану в Ірані», — повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

У публікації наголошується, що протиріччя між союзниками вже спричинили напружену телефонну розмову між президентом Трампом і прем’єром Нетаньягу, а також низку зустрічей між представниками обох сторін останніми днями.

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25 травня президент Дональд Трамп заявив, що «в найближчі два дні» можуть відбутися «хороші події» у зв’язку з його зусиллями щодо обмеження іранської ядерної програми.

Втім, інші джерела, знайомі з перебігом переговорів, зазначають: у кращому випадку мова йде лише про узгодження декларації про загальні принципи.

«Прем’єр Нетаньяху стверджує, що вразливість Ірану не триватиме довго і що зараз дуже вдалий час для нападу. Президент Трамп стверджує, що слабкість Ірану робить цей момент ідеальним для переговорів про припинення іранської програми зі збагачення урану, підкріплених загрозою військових дій у разі провалу переговорів», — зазначає The New York Times.

Раніше повідомлялося, що США отримали нові розвідувальні дані, які свідчать про високу ймовірність підготовки Ізраїлем удару по ядерних об’єктах Ірану.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран є «найбільш деструктивною силою» на Близькому Сході та звинуватив Тегеран у дестабілізації регіону.