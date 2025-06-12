Греція пропонує Україні створити транспортний коридор від Александруполіса до Одеси

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс озвучив ідею створення нового транспортного коридору, який з’єднає порт Александруполіс у Греції з українською Одесою. Проєкт передбачає проходження маршруту через болгарську Варну та румунську Констанцу.

Про це він заявив під час саміту «Україна — Південно-Східна Європа», що відбувся 11 червня в Одесі.

«Я б хотів, щоб Одеса була на одному кінці амбітного, всеосяжного проєкту з розвитку зв’язку, який би розпочався в порту Александруполіс, пройшов через Варну, Констанцу і, нарешті, досягнув Одеси», — сказав Міцотакіс.

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Він додав, що цей проєкт можна запропонувати до фінансування Європейським Союзом.

План передбачає розвиток транспортної залізниці, а також електричних і газових мереж уздовж коридору.

«Це був би проєкт, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море», — підкреслив прем’єр.

Міцотакіс також зауважив, що цей проєкт продемонструє «чітке і відчутне бачення того, як інтеграція України у ЄС може реально змінити життя українців».

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Окрім того, він запевнив, що Греція готова надати будь-яку експертну або технічну підтримку для пришвидшення наближення України до ЄС.

Раніше повідомлялося, що один із ключових торговельних механізмів підтримки України з боку Євросоюзу — Регламент про автономні торговельні заходи, втратив свою чинність.

Ми раніше інформували, що ЄС готується суттєво обмежити безмитний експорт з України.