ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Греція пропонує Україні створити транспортний коридор від Александруполіса до Одеси

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував амбітний проєкт транспортного коридору, що з’єднає грецький порт Александруполіс із Одесою через Болгарію та Румунію.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс / © Associated Press

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс озвучив ідею створення нового транспортного коридору, який з’єднає порт Александруполіс у Греції з українською Одесою. Проєкт передбачає проходження маршруту через болгарську Варну та румунську Констанцу.

Про це він заявив під час саміту «Україна — Південно-Східна Європа», що відбувся 11 червня в Одесі.

«Я б хотів, щоб Одеса була на одному кінці амбітного, всеосяжного проєкту з розвитку зв’язку, який би розпочався в порту Александруполіс, пройшов через Варну, Констанцу і, нарешті, досягнув Одеси», — сказав Міцотакіс.

Він додав, що цей проєкт можна запропонувати до фінансування Європейським Союзом.

План передбачає розвиток транспортної залізниці, а також електричних і газових мереж уздовж коридору.

«Це був би проєкт, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море», — підкреслив прем’єр.

Міцотакіс також зауважив, що цей проєкт продемонструє «чітке і відчутне бачення того, як інтеграція України у ЄС може реально змінити життя українців».

Окрім того, він запевнив, що Греція готова надати будь-яку експертну або технічну підтримку для пришвидшення наближення України до ЄС.

Раніше повідомлялося, що один із ключових торговельних механізмів підтримки України з боку Євросоюзу — Регламент про автономні торговельні заходи, втратив свою чинність.

Ми раніше інформували, що ЄС готується суттєво обмежити безмитний експорт з України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie