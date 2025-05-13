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Італія хоче стати лідером відбудови України — МЗС
Рим і Київ активно готуються до Конференції з відновлення України.
Італія має намір стати одним із лідерів у процесі економічної відбудови України, зокрема її виробничого сектору.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у соцмережі Х.
«У Вероні я зустрівся з віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Підтвердив рішучу підтримку України та зобов’язання уряду співпрацювати з нашими партнерами для досягнення справедливого та міцного миру», — написав Таяні.
Він додав, що Рим і Київ активно готуються до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у столиці Італії в липні.
«З Венето, одного з двигунів зростання Італії, з присутністю численних підприємств, ми прагнемо відігравати провідну роль в економічній відбудові виробничої структури України», — підкреслив глава МЗС Італії.
Раніше повідомлялося, що Україна вноситиме половину виплат від ренти на видобування корисних копалин в інвестиційний фонд відбудови за угодою про надра.
Ми раніше інформували, що Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який встановлює оподаткування доходів російських військових у полоні.