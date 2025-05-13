Флаг Италии / © Wikipedia

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Италия намерена стать одним из лидеров в процессе экономического восстановления Украины, в частности, ее производственного сектора.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети Х.

«В Вероне я встретился с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Алексеем Кулебой. Подтвердил решительную поддержку Украины и обязательства правительства сотрудничать с нашими партнерами по достижению справедливого и крепкого мира», — написал Таяни.

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Он добавил, что Рим и Киев активно готовятся к Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в столице Италии в июле.

«Из Венето, одного из двигателей роста Италии, с присутствием многочисленных предприятий, мы стремимся играть ведущую роль в экономическом восстановлении производственной структуры Украины», — подчеркнул глава МИД Италии.

Ранее сообщалось, что Украина будет вносить половину выплат от ренты на добычу полезных ископаемых в инвестиционный фонд восстановления по соглашению о недрах.

Мы ранее информировали, что Кабинет министров одобрил законопроект, устанавливающий налогообложение доходов российских военных в плену.

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