Соглашение о недрах: как США и Украина будут делить прибыль

Соглашение о недрах касается 57 минералов / © Getty Images

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Украина будет вносить половину выплат от рент на добычу полезных ископаемых в инвестиционный фонд восстановления по соглашению о недрах. США в свою очередь внесут так называемые стартап средства для запуска фонда.

Об этом в интервью рассказали первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Это — владение, управление — все 50/50. Распределение доходов всего через 10 лет. До этого только инвестиции, и только в Украину», — уточнила Свириденко.

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По словам Качки, на момент подписания договора доли в США и Украине в Фонде одинаковые — 50/50, а дальше есть возможность вносить еще дополнительные взносы.

«Они могут быть безразмерны как со стороны США, так и со стороны Украины. Размер взноса не влияет на то, что управление равноправно. Он важен на этапе выплаты доходов», — объяснил он.

В то же время, как отметил Свириденко, и США и Украина получает 50% акций этого фонда.

«Что касается распределения доходов: представим, что за 10 лет фонд генерирует прибыль в 2 млрд долларов. Предположим, что за это время США предоставили дополнительно 1 млрд долларов помощи, вложенной в фонд. В таком случае, прежде всего, из прибыли возвращается эта дополнительная сумма, которая была внесена — то есть 1 млрд возвращается США. А уже остаток прибыли — в этом примере еще 1 млрд — распределяется поровну, 50/50», — добавила она.

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Напомним, что соглашение о полезных ископаемых было подписано в ночь на 1 мая.

Накануне Дональд Трамп заявил, что соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления потенциально принесет его стране большую прибыль 350 миллиардов долларов — сумма, которую, по его утверждению, США вложили в помощь Украине во время полномасштабного вторжения России.

СМИ пишут, что ключевыми проблемами в получении доходов от проектов, реализуемых в рамках соглашения о недрах, являются трудности запуска новых шахт.