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ТСН у соціальних мережах

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Угода про надра: як США і Україна ділитимуть прибуток

У процесі переговорів Україна і США дійшли рішення розділити угоду про надра на кілька частин. Зокрема, доходи та внески фонду не оподатковуватимуться ні в Україні, ні в США.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Угода про надра стосується 57 мінералів

Угода про надра стосується 57 мінералів / © Getty Images

Україна вноситиме половину виплат від рент на видобування корисних копалин в інвестиційний фонд відбудови по угоді про надра. США своєю чергою внесуть так звані стартап кошти для запуску фонду.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіли перший віце-прем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка.

«Це — володіння, управління — все 50/50. Розподіл прибутків лише за 10 років. До цього — тільки інвестиції і тільки в Україну», — уточнила Свириденко.

Зі слів Качки, на момент підписання частки у США та у Україні в Фонді однакові — 50/50, а далі є можливість вносити ще додаткові внески.

«Вони можуть бути безрозмірні, як з боку США, так і з боку України. Розмір внеску не впливає на те, що управління рівноправне. Він важливий на етапі виплати доходів», — пояснив він.

Водночас, як зазначив Свириденко, і США, і Україна, отримує 50% акцій цього фонду.

«Що стосується розподілу прибутків: уявімо, що за 10 років фонд генерує прибуток у 2 млрд доларів. Припустимо, що за цей час США надали додатково 1 млрд доларів допомоги, яка була вкладена у фонд. У такому разі, перш за все, з прибутку повертається ця додаткова сума, яка була внесена — тобто 1 млрд повертається США. А вже залишок прибутку — у цьому прикладі ще 1 млрд — розподіляється порівну, 50/50», — додала вона.

Нагадаємо, що угода про корисні копалини була підписана в ніч проти 1 травня.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що угода між Україною і США про створення Інвестиційного фонду відбудови потенційно принесе його країні більший прибуток, ніж 350 мільярдів доларів — сума, яку, за його твердженням, США вклали в допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

ЗМІ пишуть, що ключовими проблемами в отриманні доходів від проєктів, реалізованих в межах угоди про надра, є труднощі запуску нових шахт.

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